Pensioenfondsen roepen Unilever op niet toe te geven aan druk aandeelhouders

Morren over de beurskoers

Hans Schenk, een hoogleraar economie aan de Universiteit Utrecht die is gespecialiseerd in fusies en overnames, zegt dat hij voor beschermingsconstructies had gekozen. 'Maar dat had Unilever moeten doen voordat Kraft Heinz belangstelling toonde. De vergadering van aandeelhouders moet zo'n beschermingsconstructie goedkeuren en het is niet zeker dat die nu nog akkoord gaat.'



Schenk was het de laatste tijd al opgevallen dat Angelsaksische aandeelhouders van Unilever morden over de beurskoers. Als dat ertoe leidt dat het bestuur echt de strategie gaat veranderen, is dat zeer kwalijk, aldus Schenk. 'Want Unilever is een van de weinige beursgenoteerde bedrijven die voor vergroening van de activiteiten heeft gekozen.'



Schenk verwacht wel dat Unilever op korte termijn een aandeleninkoopprogramma van rond de 10 miljard euro zal presenteren. Het inkopen van eigen aandelen is een populaire manier om snel de eigen beurskoers op te krikken.