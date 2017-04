Overname in scheepsbouw moet Nederlands familiebedrijf redden

Familiebedrijf

Bij familiebedrijf Damen uit Gorinchem, opgericht in 1927, werken wereldwijd 9.000 mensen. Het bedrijf legt zich toe op de scheepsbouw en onderhoud.



Cornelis Verolme richtte in 1957 de werf met zijn naam op. De werf bouwde beroemde schepen: zo rolde een vliegdekschip voor Brazilië van de helling. In de jaren zeventig maakte het deel uit van het RSV-concern, later was Joep van de Nieuwenhuyzen eigenaar. In 2002 namen de Singaporezen de werf over.