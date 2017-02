Overname afvalbedrijf Van Gansewinkel door Brits Shanks afgerond

Dinsdag onthulde de gecombineerde Europese afvalreus de nieuwe naam: Renewi (spreek uit: rie-njoe-wie). Renew betekent hergebruik en dat is geen toeval. Met de nieuwe naam moet de grote gecombineerde capaciteit op het gebied van recycling benadrukt worden. 'De circulaire economie is erop gericht om afval en verspilling te voorkomen, geheel in lijn met de visie van Renewi: afval bestaat niet', verklaarde topman Peter Dilnot dinsdag. 'Wanneer we afval ophalen, geven we het een nieuw leven.'



Van Gansewinkel en Shanks bereikten in september al een akkoord, maar het proces liep vervolgens vertraging op. Inmiddels zijn alle toezichthouders akkoord. De aandeelhouders van Van Gansewinkel hebben 286 miljoen euro in contanten ontvangen van Shanks. Zij krijgen ook een belang van 23,8 procent in Renewi. Dat telt zo'n 8.000 medewerkers in negen landen, van wie zo'n 4.350 bij Van Gansewinkel. Bij de aankondiging werd gemeld dat er banen verloren zouden gaan. Bij de feestelijke onthulling van de nieuwe naam zweeg men daarover. Volgens een woordvoerder is het nog onduidelijk hoeveel banen er sneuvelen.