Overheid wil betere hulp voor 'spookjongeren'

Regionale Meld- en Coördinatiepunten

Net als 66 duizend andere jongeren had Nick geen opleiding, geen baan en geen uitkering. Van jongeren met vaak complexe problemen is onbekend wat ze doen. Ze zijn 'buiten beeld'. De overheid probeert hen op te sporen en weer aan de slag te krijgen. Bij Nick heeft het gewerkt. (+)

Los van elkaar ontfermen UWV, de sociale diensten en gemeenten zich over deze jongeren, terwijl de jongeren volgens het kabinet gebaat zouden zijn bij een centrale aanpak. Het kabinet heeft deze partijen in 2016 daarom opgeroepen in hun regio afspraken te maken met de Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC's) waar voortijdige schoolverlaters worden geregistreerd.



Volgens een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken hebben de partijen vastgelegd hoeveel jongeren zonder werk of diploma ze de komende tijd aan het werk willen krijgen. Ze sporen ze bijvoorbeeld op door verschillende bestanden naast elkaar te leggen en met onderwijsinstellingen te praten.



Spookjongeren vormen een kwetsbare groep, omdat ze relatief veel kans hebben om van een baan verstoken te blijven, schulden te maken of de criminaliteit in te gaan. Ook het risico dat ze radicaliseren is groter. Om dat onheil te voorkomen, gaven ministers Asscher (Sociale Zaken) en Jet Bussemaker (Onderwijs) vorig jaar de aanzet tot een omvattend plan.