Oudere werkloze krijgt toch weer drie jaar WW na toestemming kabinet

Bij de formatie van het kabinet Rutte-Asscher besloten VVD en PvdA de werkloosheidsuitkering WW vergaand te versoberen, onder meer door verkorting van de maximale uitkeringsduur. Die ingreep werd in april 2013 verzacht in het sociaal akkoord met vakbeweging en werkgevers. Ook werd afgesproken dat het kabinet zou meewerken aan 'reparatie' van de WW-versobering door cao-afspraken aan bedrijfstakken op te leggen.



De VVD was indertijd fel gekant tegen deze afspraak, maar legde zich er wel bij neer. Sindsdien is er achter de schermen langdurig en moeizaam over onderhandeld. Om te voorkomen dat de afspraak in de formatie van het nieuwe kabinet alsnog sneuvelt of dat zijn opvolger hem niet nakomt, is Asscher er veel aan gelegen de toezegging nu na te komen.