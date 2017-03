Opnieuw moet Daewoo Shipbuilding aankloppen bij overheid voor geld

De scheepsbouwer dreigt te bezwijken onder de enorme schulden. Doel van de steunoperatie is een financiële sanering door te voeren. Zo moet 80 procent van de schulden (obligaties) worden omgezet in eigen vermogen (aandelen). Van de resterende schulden moet de looptijd met vijf jaar worden verlengd, zodat de jaarlijkse verplichtingen voor aflossing minder groot zijn.



Net als RSV in de jaren zeventig lijkt Daewoo Shipbuilding op een bodemloze put. In 2015 verstrekte de Koreaanse overheid ook al een lening van 3,7 miljard dollar. Maar dat geld is nu op. In 2016 leed het bedrijf voor het vierde achtereenvolgende jaar verlies: 2,4 miljard dollar. Daarnaast is sprake van allerlei schandalen, waardoor de steun van de bevolking om de werf te helpen met belastinggeld is weggevallen. Tegen twee voormalige bestuursvoorzitters van Daewoo loopt een strafrechtelijk onderzoek.