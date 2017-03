Opel en Vauxhall al bijna in Franse handen

Obstakel zou nog de verdeling zijn van een tekort van 7,5 miljard in de pensioenpot

GM verwierf Opel in 1929 en Vauxhall in 1925. GM moest na de kredietcrisis van 2007 gered worden door de Amerikaanse overheid. De Europese merken staan al langer in de etalage.



Door de koop zal PSA na Volkswagen de grootste autofabrikant van Europa worden. De Fransen zouden 1,9 miljard euro willen neertellen voor beide merken, die onder de vlag van PSA zelfstandig kunnen blijven opereren. Bondskanslier Angela Merkel heeft gezegd dat de Duitse staat geen bezwaar heeft tegen de verkoopdeal waardoor Opel van Amerikaanse in Franse handen overgaat.



Voor topman Carlos Tavares van PSA is de aankoop van beide merken een ultieme triomf. Drie jaar geleden was PSA nog vrijwel bankroet. Overigens lijdt Opel - jarenlang het grootste Europese merk - jaar op jaar verliezen. Sinds 2000 zit Opel al in de rode cijfers en heeft opgeteld bijna 15 miljard euro aan verlies geleden. Vorig jaar was het verlies teruggelopen tot 250 miljoen euro. De 18 duizend werknemers van Opel in de fabrieken in Rüsselsheim, Eisenach en Kaiserslautern hadden gehoopt vrijdag al duidelijkheid te krijgen. Zij zijn ongerust over mogelijke reorganisaties die zullen volgen na de overname door de Fransen.