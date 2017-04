Stijging van huizenprijzen is nu ook buiten de Randstad het geval

Stijging verkoopprijzen

Hoe ontwikkelt de huizenmarkt zich in uw regio? Bekijk hier in onze visualisatie zelf de historische ontwikkelingen in uw eigen regio.

Tegelijkertijd namen de huizenprijzen vrijwel overal in Nederland toe. In een jaar werd de gemiddelde koopwoning 8,8 procent duurder. In het laatste kwartaal was dat 1,1 procent, vergeleken met het laatste kwartaal van 2016. De transactieprijs van de gemiddeld verkochte woning ligt op 248 duizend euro.



In vrijwel alle regio's in het land is sprake van hogere verkoopprijzen dan een jaar eerder. Amsterdam is nog steeds koploper, met een jaar-op-jaar prijsstijging van ruim 20 procent. Ook in de regio's rondom Amsterdam, Utrecht en in grote steden als Hengelo/Enschede, Nijmegen en Den Bosch is sprake van flinke prijsstijgingen.



In Zeeuws-Vlaanderen en in regio's in het noorden van Nederland, zoals in Grootegast, Oost-Friesland en in Zuidwest-Drenthe is er volgens de NVM nauwelijks prijsstijging of is er sprake van een lichte prijsdaling.