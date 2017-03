Ontwikkelingslanden lopen miljarden mis door belastingontwijking EU-banken

Ontwikkelingslanden verliezen jaarlijks 90 miljard euro aan overheidsinkomsten door belastingontwijking Francis Weyzig, belastingexpert van Oxfam Novib

Bij andere banken is het winstbedrag 'meestal niet in verhouding met de werkelijke economische activiteiten die banken in die landen ondernemen'. Vooral Luxemburg en Ierland zijn favoriete toevluchtsoorden. In 2015 boekten de grootste Europese banken een winst van 4,9 miljard euro in Luxemburg. Dat is meer dan de winsten in Groot-Brittannië, Zweden en Duitsland bij elkaar. Bijzonder voor een landje waar 0.008 procent van de wereldbevolking woont en dat goed is voor 0.08 procent van het wereldwijde bbp, constateert Oxfam.



Francis Weyzig, belastingexpert van Oxfam Novib: 'Het is tijd om een einde te maken aan ongewenste belastingpraktijken. De nieuwe bankenrapportages over de omvang van activiteiten, winst en belasting per land, helpen daarbij. Maar er moet nog veel veranderen. Ontwikkelingslanden verliezen jaarlijks 90 miljard euro aan overheidsinkomsten door belastingontwijking. Oxfam pleit dan ook voor uitbreiding van deze publicatieverplichting naar alle sectoren.'



Overheden lopen wereldwijd miljarden mis doordat multinationals belasting ontwijken, zoals eerder bleek uit de Offshore Leaks, de Swiss Leaks, de Lux Leaks en de Panama Papers.