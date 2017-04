Ongeluk in Harlingen zet debat over onbewaakte spoorwegovergangen op scherp

Blauwe plekken

Zo'n weg ligt er niet binnen een week Hendrik Sijtsma

Nadat een fietser vlak voor kerst bijna onder een trein was gekomen, nam hij in januari toch contact op met ProRail. Een afspraak was al gemaakt toen op 8 februari een vrouw in haar Renault Twingo op de overweg werd aangereden. 'Ze kwam hier vaker', zegt Sijtsma. Ze wist dat er treinen konden komen. En toch had ze deze totaal niet gezien. Blauwe plekken en een hersenschudding, meer hield ze er wonder boven wonder niet aan over.



Meteen gingen Sijtsma en ProRail om tafel. De overweg zou snel worden opgeheven. Er zou een nieuwe ontsluitingsweg komen. Met het waterschap werd gesproken over een brug over de vaart, stevig genoeg voor landbouwverkeer. 'ProRail nam verantwoordelijkheid', zegt Sijtsma. 'Maar zo'n weg ligt er niet binnen een week.'



De offertes waren aangevraagd. 'Zover waren we al. In de zomer zou het geregeld zijn. Helaas is het nog geen zomer.'