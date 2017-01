Ongelijkheidsgoeroe Tony Atkinson overleden

Atkinson studeerde economie aan de universiteit van Cambridge en ging in 1966 werken aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in de Amerikaanse stad Boston. Daar kwam hij in contact met bekende Amerikaanse economen als Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz. Met hem schreef hij het boek Lectures on Public Economics, een standaardwerk voor de openbare financiën. In dit boek probeerde hij een optimale manier van belastingheffing vast te leggen. Atkinson zou een naar hem genoemde index ontwikkelen die ongelijkheid in de wereld vaststelde.



De laatste jaren was hij hoogleraar in Oxford en de London School of Economics. In zijn in 2015 verschenen boek stelde hij vast dat de ongelijkheid steeds verder toenam en dat het al was gekomen tot een nieuwe standenmaatschappij van ongelijke kansen. Rijken huwden weer vaker met rijken, waardoor armen op zichzelf werden teruggeworpen. In een interview met de Volkskrant zei hij in 2015: 'Nederland is nu ongelijker dan een generatie geleden. Bovendien - en dat is minstens even belangrijk - is ook het Nederlandse armoedecijfer toegenomen.'