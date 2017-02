Ondernemers steeds vaker opgelicht, vooral kleine zelfstandigen zijn doelwit

Telefonische babbeltrucs

Bijna de helft van de ondernemers die melding maken van fraude werd opgelicht met zo'n spookfactuur

De fraudesoort die volgens de cijfers van de Fraudehelpdesk het hardste groeit in ondernemerskringen is identiteitsfraude, waarbij oplichters uit naam van een bedrijf rekeningen innen of producten aanschaffen. In 2013 meldden ondernemers nog 11 duizend euro schade als gevolg van identiteitsfraude. Vorig jaar was dit 800 duizend euro.



Een andere veelvoorkomende manier om geld af te troggelen van bedrijven is via een zogeheten spookfactuur: een rekening voor een fictieve dienst, soms begeleid door een dreigend telefoontje van iemand die zich voordoet als deurwaarder. Bijna de helft van de ondernemers die melding maken van fraude werd opgelicht met zo'n spookfactuur, al is de schade bij deze vorm van fraude gemiddeld een stuk lager dan bij identiteitsfraude.



Een ander berucht voorbeeld is acquisitiefraude. Met telefonische babbeltrucs of kleine lettertjes onder een 'vrijblijvende aanbieding' worden ondernemers verleid een contract aan te gaan voor advertenties in ongelezen bedrijfsgidsen of op nauwelijks bekeken websites. Op nagenoeg dezelfde wijze worden ondernemers het slachtoffer van telecomfraude, waarbij dubieuze telecomaanbieders een overstap naar hun eigen, vaak duurdere netwerk afschilderen als een voordelige contractverlenging bij KPN.