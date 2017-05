Ondergang grote grondstoffenhandelaar Noble dreigt, 'affaire lijkt veel op Enron-schandaal'

Op de Aziatische markten kelderde afgelopen nacht de koers van Noble met meer dan 30 procent, waarna de handel op de beurs van Singapore werd stilgelegd. Iceberg Research, een toonaangevend aandelenonderzoeksbureau, trok al eerder een vergelijking met het beruchte Enron-schandaal. Het Amerikaanse grondstoffenbedrijf ging in 2001 ten onder na een groot boekhoudschandaal.



Het bedrijf zou niet meer in staat zijn de schulden te voldoen. Daarnaast zou een reddingsactie zijn mislukt. De Chinese staatsonderneming Sinochem zou ervan afzien een belang te nemen in het in Hongkong gevestigde bedrijf, dat geldt als een van de grootste grondstoffenhandelaren in de wereld. Kredietbeoordelaar S&P besloot daarop de rating voor Noble terug te brengen tot triple CCC. 'We hebben dit gedaan omdat we geloven dat de huidige kapitaalstructuur van het bedrijf niet voldoet. We kunnen de rating binnenkort nog verder verlagen als er een liquiditeitstekort ontstaat en Noble niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen.'