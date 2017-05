Olieprijs gekelderd tot minder dan 45 dollar per vat

De Chinese economie lijkt verder af te zwakken, wat tot een verminderde vraag naar olie kan leiden

De OPEC-landen hebben samen met Rusland afgesproken de productie in de eerste zes maanden van dit jaar met 1,8 miljoen vaten per dag te verlagen. Deze vrijwillige productiebeperking loopt op 30 juni af. De Saoedische olieminister Adeeb Al-Aama meldde vrijdag dat er binnenkort gesproken gaat worden over een verlenging van deze productiebeperking in de tweede helft van dit jaar.



'Met de gegevens die we nu hebben, lijkt een verlenging wenselijk om de markt in evenwicht te brengen', aldus de minister. Experts denken dat een veel ingrijpendere productiebeperking nodig is om de prijs boven de 50 dollar te kunnen handhaven.