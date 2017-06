Olie klotst tegen de plinten dus de prijs zakt

Volgens die handelaren is er op dit moment gewoon te veel olie. De olietankers op zee drijven doelloos rond, terwijl de voorraad in de opslagtanks in onder meer Rotterdam en Amsterdam op de hoogste stand staat in een jaar. Olie is door de overvloed nu eenvijfde goedkoper dan in februari. Die piek volgde op het besluit van de Opec (de grote olieproducerende landen) om de productie een half jaar met 1,8 miljoen vaten per dag te beperken. Die afspraak werd vorige maand met negen maanden verlengd, maar dat maakt dus weinig indruk. Landen als Libië en Nigeria, die eerder beperkt werden door de onrust, hebben de productie flink opgeschroefd. Nigeria wil in augustus meer dan 2 miljoen vaten per dag gaan exporteren, het hoogste niveau in anderhalf jaar.