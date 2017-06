NVWA neemt illegaal krokodillenleer in beslag bij inval peperdure modezaak

Slechts van vijf paar schoenen konden de eigenaren de legale herkomst aantonen

De zaak kwam aan het licht nadat de douane op Schiphol in mei vorig jaar bij een invoercontrole onregelmatigheden had vastgesteld. 'We kwamen huiden tegen bestemd voor dat bedrijf. En daar klopten de papieren niet van', zegt een NVWA-woordvoerder. Het onderschepte pakket was afkomstig uit Thailand en bevatte twaalf vellen leer van de Siamese krokodil.



Leer van beschermde diersoorten mag alleen verhandeld worden als de dieren in de Europese Unie zijn gekweekt of zijn ingevoerd conform de conventie inzake internationale handel in bedreigde uitheemse dieren en planten (CITES). De eigenaren van de betrokken winkel hebben drie maanden de tijd gehad om de vereiste EU-certificaten en CITES-vergunningen te overleggen. Ze konden uiteindelijk slechts voor vijf paar schoenen de legale herkomst van het gebruikte leer aantonen, blijkt uit de uitspraak van de voorzieningenrechter.