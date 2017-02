Nuon slaat met zonnepanelen onder windmolens twee vliegen in één klap

Nuon verwacht geen protest tegen het plaatsen van zonnepanelen in windparken - omwonenden zijn allemaal 'erg enthousiast'- maar de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) betwijfelt of dat verzet uitblijft. 'Voor het plaatsen van windmolens wordt met landschapsarchitecten nagedacht over de zichtlijnen, die moeten overeenkomen met die van de natuur', zegt voorzitter Henno Dasselaar. 'Maar met die zonnepanelen erbij blijft er weinig natuur over. Uiteindelijk is het heel simpel, denk ik: mensen kijken liever naar een windmolen in een groen weiland dan een windmolen in een weiland dat bezaaid is met glas.'



Dat Nuon klanten en omwonenden de mogelijkheid biedt zelf in de nieuwe energieparken te investeren - en zo geld te verdienen - doet daar volgens Dasselaar niets aan af. 'Energiebedrijven die zeggen dat ze draagvlak creëren door mensen te laten profiteren van windmolens of zonnepanelen in hun omgeving halen twee belangrijke zaken door elkaar. Draagvlak creëer je alleen door mensen te compenseren voor de waardedaling van hun woning en de aantasting van hun woonplezier, niet door ze aandelen te laten kopen. De juiste volgorde is: eerst compenseren, dan is het speelveld weer gelijk, en dan pas praten over investeren.'