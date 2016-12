Nu nog minder spaarrente, daalt die naar nul procent?

Sparen levert niks meer op. Wat kan ik doen?

Zet het geld niet te lang vast, voor het geval dat ook de spaarrente weer gaat stijgen

Sterker nog: sparen kost nu geld. De inflatie was in november volgens het CBS 0,6 procent. Volgens Spaarrente.nl biedt alleen Knab nog een hogere rente, 0,7 procent. Daarna volgen vijf aanbieders met 0,6 procent, de rest zit daar al onder.



Om toch nog iets over te houden kunt u een deel van uw spaargeld vast zetten op een kortlopende depositorekening, voor een of twee jaar. Voor een jaar biedt de BIG Bank 1,1 procent rente. Dat is een bank uit Estland, denk even na of u dat wilt. Daarna volgt Knab, met 0,9 procent. Voor een 2 jaars-depositie biedt BIG 1,2 procent, gevolgd door Argenta, met 1,05 procent.



Zet het geld niet te lang vast, voor het geval dat ook de spaarrente weer gaat stijgen. Doe dat ook alleen met spaargeld dat u kunt missen. Hoe laag de rente ook is; het is verstandig altijd een buffer aan te houden op een spaarrekening zonder opnamebeperkingen, zodat u bij uw geld kunt bij onverwachte tegenslagen.



Beleggen kan ook, maar dat brengt risico's met zich mee. Het aantal beleggende huishoudens groeit weer, bleek deze week. Vooral relatief veilige indextrackers, die bijvoorbeeld de AEX volgen, zijn populair.