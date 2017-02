NS komt met ruim duizend nieuwe treinen, 'anders loopt Nederland hopeloos vast'

NS ziet zowel omzet als onvrede groeien



Voor de Nederlandse Spoorwegen was 2015 in financieel opzicht een goed jaar - forse omzetstijging, mooie winst - maar de prestaties op het spoor geven weinig reden tot vreugde. De klanttevredenheid nam af, er reden minder treinen op tijd en zelfs over de reinheid van die treinen werd meer geklaagd dan in het jaar tevoren.



