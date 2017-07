Noord-Brabant wil voorlopig stop op bouw geitenstallen

Daardoor moeten boeren hun stallen veel eerder milieuvriendelijk (minder uitstoot van ammoniak en fijnstof) maken: al in 2022 in plaats van 2028

Tien jaar geleden brak in Brabant de Q-koortsepidemie uit, een infectieziekte die vooral van geiten (en schapen) op mensen overslaat. Ook andere provincies werden geraakt. Het was de grootste Q-koortsepidemie (tienduizenden mensen besmet, minstens 25 personen overleden) die ooit heeft plaatsgevonden in de wereld.



Provinciale Staten van Brabant waren vrijdagavond nog in vergadering over het omvangrijke maatregelenpakket om de veehouderij milieu- en natuurvriendelijker te maken. Boze boeren aan de ene kant en verontruste burgers aan de andere demonstreerden voor de cruciale vergadering.



Een meerderheid leek vrijdagavond aan te koersen op goedkeuring van de voorstellen van het provinciebestuur, waarin 'boerenpartij' CDA voor het eerst in de geschiedenis niet meer vertegenwoordigd is. Daardoor moeten boeren hun stallen veel eerder milieuvriendelijk (minder uitstoot van ammoniak en fijnstof) maken: al in 2022 in plaats van 2028. Ook wordt voor het eerst een halt toegeroepen aan de gestage uitbreiding van de Brabantse veestapel, die ruim 35 miljoen dieren telt.