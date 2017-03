Nokia 3310 geeft belofte aan wereld die nog begrijpelijk was

De Netflix-hitserie Stranger Things die schaamteloos de beeldtaal van de jaren tachtig kopieert of de Deense muzikant Trentemøllerdie op zijn laatste plaat (uiteraard ook te koop op vinyl) al even nadrukkelijk teruggrijpt naar de donkere en onheilspellende new wave van bands als Joy Division, Sisters of Mercy of The Cure uit diezelfde jaren tachtig: we vinden het volstrekt normaal én het wordt door critici gewaardeerd. Maar hoe zit het dan met retrogadgets? Bij elektronica gaat het toch juist om vooruitgang, om innovatie?