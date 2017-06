Nigeriaanse weduwen klagen Shell aan wegens rol bij executies

In 2013 verklaarde het Amerikaanse hooggerechtshof dat de Amerikaanse rechter niet bevoegd is de zaak van Kiobel te behandelen, omdat er geen Amerikaanse betrokkenen zijn. In december gaf de Amerikaanse rechter de advocaten van Shell wel de opdracht alle documenten en getuigenissen aan Kiobel te geven, zodat ze die kan gebruiken bij haar zaak in Nederland.



De kans dat een Nederlandse rechter de zaak in behandeling neemt is aanzienlijk. In 2015 besliste het gerechtshof in Den Haag dat Shell in Nederland voor de rechter gedaagd kan worden voor de gevolgen van olielekkages in Nigeria. 'Daarmee is een precedent geschapen dat de weg vrijmaakt voor de weduwen van de Ogoni 9', aldus Samkalden.