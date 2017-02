Nieuwe valutaoorlog? Regering-Trump valt Duitsers aan, dollar onderuit

Valutaoorlog

Alleen al de onrust die Trumps retoriek veroorzaakt onder valutahandelaren, zet de dollar onder druk

Duitsland is niet de enige die ervan langs krijgt van de regering Trump. China moet het al langer ontgelden. De nieuwe president merkte twee weken geleden in een interview op dat de sterke dollar ten opzichte van de yuan 'dodelijk' uitpakt. Het bedreigt zijn verkiezingsbelofte om Amerikaanse industrie en banen terug te halen.



Daarmee zijn de kaarten geschud voor wat in het ergste geval een nieuwe valutaoorlog kan worden. De ferme taal roept herinneringen op aan de jaren tachtig. Ook toen hadden Amerikaanse bedrijven veel last van de sterke dollar, in dat geval vooral ten opzichte van de Duitse mark en de Japanse yen. Na dreigementen met onder meer hogere handelsbeperkingen wist Ronald Reagan de concurrerende economische grootmachten tot concessies te dwingen. Dat leidde tot het zogenoemde Plaza-akkoord uit 1985, genoemd naar het Plaza-hotel in New York waar de ruziënde partijen bijeenkwamen. Duitsland en Japan beloofden daarbij hun munt te revalueren ten opzichte van de dollar. Die werd hierdoor in feite goedkoper.



Mogelijk volgt Trump met zijn luidruchtige waarschuwingen een soortgelijke strategie. Voorlopig bereik hij ook zonder officieel akkoord zijn doel. Alleen al de onrust die zijn retoriek veroorzaakt onder valutahandelaren, zet de dollar onder druk.