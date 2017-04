Nieuwe mondiale fietsengrootmacht in de maak na overnamebod

Hete adem

Beide bedrijven maken fietsen in het midden- en luxesegment. Ze groeiden de laatste jaren hard, maar voelen de hete adem in hun nek van concurrentie uit Azië, zegt analist Joost van Beek van Theodoor Gilissen. 'Fietsen maken is nog steeds voor een groot deel handwerk. In Azië liggen de lonen lager.' Volgens hem is het logisch wanneer de twee voortaan samen zouden optrekken, omdat ze dan voordelen kunnen behalen op de inkoop van bijvoorbeeld versnellingen of elektrische fietsmotoren. De meeste omzet halen de twee producenten dicht bij huis. Pon leunt bijvoorbeeld sterk op de verkoop van Gazelle-fietsen in Nederland. Ook Accell haalt bijna de helft van zijn omzet in Nederland en Duitsland, iets meer dan 10 procent van zijn omzet uit de Verenigde Staten, terwijl Azië niet eens als aparte exportregio wordt genoemd in het jaarverslag. In Duitsland is Accell groot met merken als Haibike en Winora, in Frankrijk met het tweewielermerk Lapierre en in Italië met Atala.



Voor zover bekend is de Taiwanese producent Giant nu de allergrootste 'fietsenboer' in de wereld. Deze fietsenproducent realiseerde vorig jaar een omzet van omgerekend 1,8 miljard euro. Dit bedrijf is nog meer dan zijn Nederlandse concurrenten afhankelijk van internationale expansie. Giant verkoopt vijf procent van zijn fietsen in eigen land en haalt een derde van zijn omzet via de verkoop van fietsen in Europa. Ook de Verenigde Staten en China zijn voor de fietsenfabrikant uit Taiwan belangrijke afzetmarkten.