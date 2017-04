Nieuwe gedragscode zorgt voor flinke verhoging topinkomens

Philips

Ook het beloningsbeleid van Philips gaat in tegen de de Gedragscode Van Manen. De multinational is in 2016 een stuk kleiner en minder complex geworden, doordat het zijn lichtdivisie apart zette en naar de beurs bracht. Niettemin stelt de beloningscommissie van Philips voor de maximale beloning (vast salaris, jaarbonus en lange termijnbonus) van topman Frans van Houten (die vorig jaar 4,7 miljoen euro kreeg) in 2018 met een derde te verhogen.



Philips motiveert dat voorstel met het argument dat het bedrijf fundamenteel is veranderd en nu 'een veel aantrekkelijker groeiprofiel' heeft. En bij een bedrijf dat sneller groeit past een hogere beloning, vindt Philips. Philips presenteerde deze week goede cijfers en kan daarnaar verwijzen als er op de aandeelhoudersvergadering, die 11 mei wordt gehouden, discussie ontstaat over de beloning van de top.



Philips verhoogt de bonussen van topman Van Houten, omdat die onder het gemiddelde van de groep van 26 Europese en Amerikaanse bedrijven liggen die dienen als vergelijkingsmateriaal. Volgens de commissarissen van Arcadis moeten de beloningen aan de top wel omhoog, omdat die gericht zijn 'op het aantrekken, motiveren en vasthouden van internationale bestuursleden van het hoogste niveau'. Dat laatste is een veelgebruikt verweer als er kritiek klinkt op topsalarissen.