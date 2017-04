Nieuwe BMW 5-serie zit vol met elektronische noviteiten

Denk niet dat deze Duitser wollig is: neem een scherpe bocht en de 5 is dankzij het actieve dempingsysteem plotseling strak als Dave Roelvink

Niet in de 5. Daar hoor je een vaag zoevezoevezoef. Bijna nog ongelooflijker is hoe je dit soort hobbels voelt: meer als suggestie dan dat je door elkaar geschud wordt. Denk niet dat deze Duitser wollig is: neem een scherpe bocht en de 5 is dankzij het actieve dempingsysteem plotseling strak als Dave Roelvink. Rijden is zo plezierig dat de autonome BMW wat ons betreft best op zich mag laten wachten.



Mild verdrietig zijn we over het gestage uitsterven van BMW's zescilinders. Deze 530i, die tot voor kort nog zo'n motor had, heeft nu een viercilinder. Dat is in auditief opzicht jammer, want weinig motoren klinken mooier dan de zes-in-lijn van BMW. Aan de andere kant is de viercilinder zo goed als onhoorbaar en is hij trillingvrij. Vermogen en trekkracht stromen overvloedig. Rijd beheerst en je haalt 1 op 14, ook een natuurwet in autoland.



BMW lijkt weinig haast te maken met een volledig elektrische 5-serie. Begrijpelijk, als je het spel met zuigers en drijfstangen zo goed begrijpt. Toch is het jammer dat het concern het er na de uitstekende i3 een beetje bij heeft laten zitten, misschien omdat het geld toch wel binnenstroomt. Maar nu de heerlijke zescilinders zo goed als uitgestorven zijn, zouden we liever helemaal elektrisch zoeven. Kan dat snel, BMW? Dan zullen we niet zeuren dat jullie ook raketten moeten gaan maken.