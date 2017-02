Niet sierteelt of aardgas maar machines zijn belangrijkste Nederlandse exportproduct

In 2015 verdiende Nederland 214 miljard euro met de export, waarvan 111 miljard door de export van goederen

Dit blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de Nederlandse export. In 2015 ('over 2016 hebben we nog niet de exacte cijfers', aldus een woordvoerder van het CBS) verdiende Nederland 214 miljard euro met de export. De export van goederen droeg daar 111 miljard aan bij (de rest is diensten en wederuitvoer), waarvan de tien belangrijkste exportproducten goed waren voor 53,3 miljard euro aan toegevoegde waarde. Dat is 7,9 procent van het Nederlandse bbp. Machines en machineonderdelen zijn voor de Nederlandse export steeds belangrijker geworden. Lag het aandeel van machines in de totale exportverdiensten in 1995 op 8,9 procent, in 2015 was dat 11,5 procent. Zo verdienen we steeds meer aan machines voor het vervaardigen van computerchips, zoals die van chipfabrikant ASML.