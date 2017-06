Niet Philips maar Nestlé blijkt prooi activistische aandeelhouders (onder wie Jan Bennink)

'Onberispelijke reputatie'

Bennink is thuis in de voedingsmidddelenindustrie. Ooit werkte hij voor de Franse zuivelfabrikant Danone. Daarna stapte hij over naar het Nederlandse Numico. Vervolgens verkocht hij het babyvoedingsmiddelenbedrijf Numico aan Danone, waar hij zelf 87 miljoen euro aan overhield. Daarna was hij even commissaris bij het Amerikaanse voedingsconcern Kraft en trok vervolgens naar Sara Lee/DE om de vlees en koffie-activiteiten separaat naar de beurs te brengen en ceo te worden van DE.



Douwe Egberts kreeg een notering in Amsterdam, maar binnen het jaar werd het verkocht aan het Duitse JAB, tot woede van commissaris Kees van Lede. Third Capital noemt Bennink 'een van de bekendste wereldleiders op het gebied van verpakt voedsel '. Bennink heeft volgens Third Capital dan ook 'een onberispelijke reputatie als aandeelhouder in het creëren van waarde'.