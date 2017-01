Nederlandse tak Vögele failliet

Snelheidsduivel

Het in 1955 opgerichte Charles Vögele wes in eerste instantie een winkel voor rollerskates. In 1999 maakte het modebedrijf zijn entree in Nederland. Het bedrijf, in hetzelfde segment opererend als Peek & Cloppenburg, is vernoemd naar zijn oprichters, de in 2002 op 79-jarige leeftijd overleden voormalig autocoureur Charles Vögele en zijn vrouw.



Als snelheidsduivel kon de Zwitser niet mee met de allerbesten, maar Vögele verwierf niettemin internationale bekendheid als coureur. Hij reed in 1960 mee in de 24-uursrace van Le Mans en acht jaar later bracht hij zijn eigen constructeursteam naar de prestigieuze Formule 1-klasse. Zijn landgenoot Silvio Moser wist in dat jaar op het circuit van Zandvoort voor het team van Vögele naar een vijfde plaats te rijden bij de Grote Prijs van Nederland, finishend achter de Belg Jackie Ickx en racewinnaar Jackie Stewart.