Nederlandse industrie stemt alsnog in met Energieakkoord

Besparingsprestaties

Nederland wordt steeds vaker gezien als het vieze mannetje van Europa

De honderd grootste energieverbruikers in de Nederlandse industrie hebben zich 'vrijwillig' verplicht tot besparingsprestaties. Elk bedrijf krijgt een doelstelling toebemeten. Wie dat doel niet haalt, moet een boete betalen aan een daartoe op te richten stichting. Die zal dat geld gebruiken om bij andere bedrijven CO2-besparing te 'kopen'.



Het achterblijven van de klimaatinspanningen van de Nederlandse industrie bleek ook al eerder deze week, toen de Europese Commissie gegevens publiceerde over de uitstoot van CO2 door de grote energie-intensieve bedrijven, inclusief energiecentrales. In Europa daalt die uitstoot al jaren fors, in Nederland steeg hij tot een recordniveau in 2015, dat vorig jaar vrijwel gehandhaafd werd. Nederland wordt hierom steeds vaker gezien als het vieze mannetje van Europa.



Volgens Kamp stijgt deCO2-uitstoot doordat de economie in Nederland goed draait, waardoor raffinaderijen, chemische bedrijven en andere energie-intensieve fabrieken volop draaien. Deze tendens tekent zich al jaren af en komt voor een deel door de bouw van nieuwe kolencentrales in Nederland.