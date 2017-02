Nederlandse Domino's wil met e-bikes en gps-bezorging McDonald's voorbij

Domino's Nederland maakt deel uit van de Australische Domino-keten die in ruil voor een bedrag aan royalty's de naam van de Amerikaanse Domino's draagt maar wel een eigen beursnotering heeft. In totaal heeft de Australische keten 2000 vestigingen waarvan het merendeel in Europa. In de tweede helft van vorig jaar steeg daarvan de omzet met 66 procent en de winst met 96 procent. De snelste groei vond plaats in Nederland waar Domino's veertig nieuwe vestingen opende. Behalve in Nederland is de keten ook groot in België, Duitsland en Frankrijk. Nederland is leidend in de online verkopen. Meer dan 92 procent van de verkochte pizza's wordt digitaal geplaatst, vooral via de smartphone.