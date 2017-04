Nederland zag aantal winkels flink afnemen: 4.000 minder in 10 jaar tijd

Leegstand

Het CBS gaat in dit jongste trendbericht voorbij aan de leegstand in winkelgebieden. Die is de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld. In Lelystad, volgens het CBS de stad met de sterkste toename van het aantal winkels sinds 2007, stond circa anderhalf jaar geleden ruim een kwart van de winkels leeg. Eind vorig jaar was de leegstand er afgenomen tot het landelijk gezien nog altijd forse niveau van 15 procent.



Opvallend in het CBS-bericht van vanochtend is de geconstateerde toename met ruim 50 procent van het aantal warenhuizen en winkels dat zich toelegt op de verkoop van huishoudelijke artikelen. Die groei was mogelijk ondanks een lopende sanering bij het Blokker-concern en de definitieve ondergang van Vroom & Dreesmann. Aan de positieve kant van de streep staan de toename van het aantal vestigingen van de Nederlandse discounter Action en de komst naar Nederland van het Canadese warenhuisconcern Hudson's Bay. De eerste warenhuizen van dat concern openen in de loop van dit jaar.