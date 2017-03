Nederland gaat voorop in de 3D-markt

Weet u nog? Een paar jaar geleden was dit de belofte: iedereen heeft binnenkort een 3D-printer in huis die de hele dag mooie spulletjes uitbraakt. Onze eigen pizzaoven, zelf ontworpen speelgoed of een kunststof fiets. Dat was toen. We zijn voorbij de hype: die printer hebben we - op een enkeling na - níét in huis. De hooggespannen verwachtingen zijn dus bijgesteld. Het gaat nog niet om grote aantallen, maar de markt kent een zeer gezonde groei en de handel in geprinte spullen floreert.