Nederland bouwt weer flink door: binnen vijf jaar op niveau van voor de crisis

Vooral woningbouw

De komende jaren blijft de woningbouw de belangrijkste trekker van de bouwwereld, maar zit verdere groei volgens het EIB vooral in de utiliteitsbouw: alle bouw behalve woningen; van kantoren tot ziekenhuizen. Die toename wordt veroorzaakt door economische groei, afnemende leegstand van bedrijfsgebouwen en de lage rente.



Ook grond- en waterwerken en de wegenbouw leveren weer veel nieuw werk op. Na 2017 nemen de budgetten van overheden voor grote werken weer toe, stelt het EIB, na eerdere bezuinigingen. Het totale productievolume in de bouw kwam in 2016 uit 62 miljard euro. In 2022 is dat naar verwachting van het EIB bijna 73 miljard euro.



De werkgelegenheid in de bouw neemt daarmee ook sterk toe. Bouwers huurden het afgelopen jaar voor 10 duizend extra arbeidsjaren in, vooral op basis van flexibele contracten. Op de bouwarbeidsmarkt werd het afgelopen jaar een stijging van de werkgelegenheid gerealiseerd met 10.000 arbeidsjaren. Ook was er een lichte groei van het aantal vaste contracten. In 2017 en 2018 zal de werkgelegenheid met 34 duizend arbeidsjaren kunnen toenemen. Het EIB denkt dat die extra arbeid wordt verdeeld over zelfstandigen en vaste werknemers.