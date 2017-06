Na vergeten groenten, nu ook vergeten vis: supermarkten verkopen voortaan bijvangst

'Het is de bedoeling dat de vissen in al onze winkels komen te liggen', zegt een woordvoerder van Plus. Vanaf wanneer en hoelang schar en wijting in het assortiment komen is nog onduidelijk. 'We zijn de plannen nog aan het uitwerken.'



Het initiatief komt deels uit de koker van milieuorganisatie Good Fish Foundation. Die organisatie probeert de bijvangstvissen al langer onder de aandacht van de Nederlandse viseter te brengen. 'De Nederlandse kottervissers vissen vooral op tong en schol. Maar dat zijn niet de enige vissen die in de netten omhoog komen', zegt een woordvoerder van de organisatie.