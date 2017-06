Na jaren van knallende ruzie zetten Bugaboo-oprichters dan toch hun bedrijf te koop

Hippe vierwieler

Een hele trits actrices en andere beroemdheden paradeerden rond met hun kroost in een heuse Bugaboo

Max Barenbrug ontwierp de beroemde kinderwagen in 1995 als afstudeerproject aan de Design Academy in Eindhoven. Het stoere ontwerp werd pas een succes nadat Barenbrug en Zanen in 1999 hadden besloten een eigen fabriek op te zetten. Daarna veroverden ze langzaam de wereld met Bugaboo. Ze hadden het geluk dat de hippe vierwieler voor baby's opdook in de destijds immens populaire Amerikaanse serie Sex and the City, waarna een hele trits actrices en andere beroemdheden her en der paradeerden met hun kroost in een heuse Bugaboo.



Inmiddels is Bugaboo uitgegroeid tot een internationaal bedrijf met circa 1.300 werknemers, dat actief is in meer dan vijftig landen. In 2015 maakte het bedrijf 12,8 miljoen euro winst.



Zanen sleepte Barenbrug voor de rechter omdat die ondanks de afspraak uit 2012 weigerde zijn aandelen te verkopen.