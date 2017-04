Na een verkeersongeluk volgt het standaarddreigement van een rekening

Mijn grote snelwegongeluk op de A16 is al meer dan vijftien jaar geleden, maar de verontwaardiging over de boom is na al die jaren nog even groot. Er was een linkerbaan, Macy Gray klonk uit de speakers, het ging vermoedelijk iets te hard, misschien lag er iets op de weg. Van een Event Data Recorder in de auto was nog geen sprake dus van een solide reconstructie is het nooit gekomen.