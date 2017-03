Na 'batterijgate' is het voor Samsung erop of eronder met nieuwe Galaxy S8

Uiteindelijk presenteerde de elektronicafabrikant in januari, na maandenlang onderzoek, de resultaten. Volgens topman Dong Jin Koh ging het om twee verschillende problemen in de fabricage van de batterijen. Maar het kwaad was al geschied: de reputatie van Samsung als maker van uitstekende smartphones kreeg een flinke knauw. Tot overmaat van ramp kondigde de topman tegelijk aan dat de nieuwe Galaxy S8 wat langer op zich liet wachten. Heel verklaarbaar overigens: Samsung wilde het zekere voor het onzekere nemen. Elke oververhitte Galaxy S8 zou namelijk in het gezicht van de Zuid-Koreanen ontploffen. Publicitair gezien dan.



Nu is het eindelijk zo ver en hoopt Samsung de ellende achter zich te kunnen laten. Batterijzeperd of niet, de eindeloze stroom berichten op basis van uitgelekte foto's en informatie lieten zien dat de opwinding rondom het toestel niet minder was. Sterker nog: het is bijna Apple-achtige vormen gaan aannemen. Opvallend: tijdens een persbriefing voorafgaand aan de officiële introductie viel het woord 'batterij' niet één keer. En ook tijdens de daadwerkelijke lancering bezigt topman Dong Jin Koh slechts wat vage toespelingen over 'een uitdagend jaar'. Liever hebben de Zuid-Koreanen het over de inderdaad zeer fraaie vormgeving waarbij het scherm als het ware over de randen valt, over de extra veiligheid (het toestel kan niet alleen met een vingerafdruk worden ontgrendeld, maar ook via een irisscanner en gezichtsherkenning), een nóg betere camera en over de nieuwe slimme assistent Bixby.