Moet ik mijn baan houden vanwege het hoge salaris?

Dilemma

Accountmanager Bianca is tevreden met haar salaris, maar daarmee is alles gezegd. Zij verzorgt klantcontact bij een groothandel in de metaalsector. 'De baan is prima', aldus Bianca. Ware het niet dat haar werk wordt verziekt door een werkgever die zich inflexibel opstelt en verzoeken van personeel beoordeelt op willekeur.



Zo mogen sommige collega's hun werktijden zelf indelen en thuiswerken. Anderen niet, maar de motivatie ontbreekt. 'Ik wil ook weleens voor de file uitrijden, of later komen als de cv-monteur komt.' En toen Bianca vroeg of zij minder uren mocht werken, zei haar leidinggevende: 'Vraag dat maar aan de baas, die vindt wel een manier om je eruit te werken.