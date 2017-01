Moet iedereen verplicht bullshit van feiten leren scheiden?

Het gezegde 'al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel' (in het Engels: lies have no legs) is niet meer dan een troostende christelijke gedachte. De beroemde Britse schrijver Jonathan Swift, vooral bekend van Gullivers Reizen, stelde al in 1710 in zijn schotschrift De Kunst van de Politieke Leugen dat 'de onzin vliegt en de waarheid erachteraan strompelt'.