Moederbedrijf Blokker gaat door met winkels die het grootste verlies opleveren

Banenverlies

De ontmanteling van het bedrijf kapt ruim tweederde van de omzet weg. Blokker, nu nog met zeven formules en 2.200 winkels actief in acht landen, is zich aan het omvormen naar een bedrijf met een jaaromzet van 600 miljoen euro. Ter vergelijking: concurrent Action, met een omzet van 2,7 miljard euro, is straks 4,5 keer groter.



In totaal verliezen de komende twee jaar 1.900 werknemers van het winkelconcern hun baan, onder wie de leden van de raad van bestuur. Voor de 13.200 werknemers van de vijf winkelformules die nu in de etalage liggen is de toekomst ongewis. In 2019 zullen van het oorspronkelijke Blokkerconcern (met 27 duizend werknemers in 2011) in het gunstigste geval nog 6.500 werknemers over zijn.