Mobiele vrijheid en spontaan weekendjes weg: het kan met de elektrische Renault Zoe

We namen de nieuwe Renault Zoe een weekje onder onze hoede. Ja, de nieuwe, want dit wagentje is er al een paar jaar, maar trok weinig aandacht. Zou kunnen komen doordat hij er beslist kinderachtig uitzag met z'n ronde achterlichtjes en bolle achterruit. Echt zo'n auto waarvan je moest denken: hé, futuristisch.



Maar nu is er dan de extra-strongversie: een auto die 400 kilometer op een batterijlading zou moeten halen. Vierhonderd! Toen ging het belletje rinkelen bij de Blik-redactie. Want had ik niet in hetzelfde jaar dat de Zoe voor het eerst werd getoond, gezworen nooit meer elektrisch te gaan rijden, voordat er een fatsoenlijke afstand te behalen zou zijn?