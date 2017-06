Minister Kamp zaait verwarring over bedenktijd bedrijven bij vijandige overname

Algemeen werd aangenomen dat dit jaar bedenktijd in zou gaan als het ongevraagde bod wordt gedaan. Het belaagde bedrijf kan dan een jaar rustig zoeken naar alternatieven, zonder lastiggevallen te worden door de bieder en door aandeelhouders. Maar in het debat met de Kamer over het beschermen van belaagde bedrijven zei Kamp woensdag dat de bedenktijd ingaat als het ongevraagde bod gestand is gedaan. Dat betekent dat de ongevraagde overname al rond is en dat de top van het overgenomen bedrijf daarna een jaar in alle rust mag kijken wat te doen. Diverse partijen reageerden verrast op deze uitleg van de VVD-bewindsman en vroegen zich af hoe zo'n constructie in de praktijk moet gaan werken. 'Een koekoeksjaar', noemde D66 het, omdat de top van het overgenomen bedrijf een jaar de tijd krijgt de belager alsnog 'uit het nest' te werken.

Volgens critici zijn Nederlandse bedrijven al voldoende beschermd en worden incapabele bestuurders beloond met bedenktijd