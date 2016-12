Miljonairs roepen Shell op tot groene revolutie

Resolutie

3 procent Op de recentste aandeelhoudersvergadering van Shell in mei werd de resolutie van Follow This door slechts 3 procent van de aandeelhouders gesteund.

Niettemin werd ook de eerste resolutie van Follow This afgelopen mei met overweldigende meerderheid weggestemd op de aandeelhoudersvergadering. Maar de boodschap viel niet helemaal in dorre aarde. Veel pensioenfondsen onder de aandeelhouders lieten weten dat zij zich wel konden herkennen in de tekst. Shell moet meer leiderschap tonen in de transitie naar duurzame energie, aldus de pensioenfondsen. 'We hebben de resolutie nu beter geformuleerd', zegt Van Baal hoopvol. Dit trekt hopelijk genoeg aandeelhouders over de streep om de verbeterde resolutie wél te steunen.



Stutterheim tekende het document twee weken geleden alvast in de Shelltoren in Amsterdam, tegenwoordig 'Adam Toren' genaamd. Een symbolische plek, want de toren is de voormalige huisvesting van het Shelllaboratorium. Vandaag de dag herbergt de kolos een bonte verzameling van bedrijven in de muziekindustrie, enkele restaurants, clubs en een hotel.