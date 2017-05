Mijn huur is in vijf jaar 30 procent gestegen, word ik de stad uit gejaagd?

Sinds 2013 mag de huur harder stijgen dan de inflatie

Sinds 2013 mag de huur harder stijgen dan de inflatie. Daarnaast ziet de overheid uw gezin als scheefhuurders, omdat uw inkomen bovenmodaal is. Uw huur stijgt daarom jaarlijks met gemiddeld 5 procent.



Er bestaat een huurliberalisatiegrens van 710 euro per maand, om sociale huur te scheiden van de vrije sector. U bent al een paar jaar door die grens heen. Zolang u niet verhuist, kan dat. De Woonbond - de belangenorganisatie voor huurders - vindt dat de huur van sociale woningen niet hoger zou mogen zijn dan die 710 euro, maar overheid en woningcorporaties delen de mening niet.



De maximale huur is afhankelijk van het woonwaarderingssysteem, de huurpunten. Uw woning heeft 224 punten en mag op grond daarvan maximaal 1.121 euro per maand kosten. Het aantal punten is mede afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning, en die stijgt in Amsterdam de pan uit. Uw huur wordt alleen maar hoger. Overigens, in andere grote steden, zoals Rotterdam en Utrecht, is dat ook het geval.