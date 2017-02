Melkrobots minder in trek door lage melkprijs

Lely heeft evenmin bekendgemaakt hoeveel machines het precies verkocht heeft vorig jaar. Wel is bekend dat het in de loop der jaren al enkele tienduizenden heeft weten te slijten. De onderneming is in meer dan 60 landen actief en heeft fabrieken in onder meer Nederland, Duitsland en in de Verenigde Staten. Naast landbouwmachines en melkmachines levert de onderneming eveneens windmolens aan agrarische bedrijven. Er werken meer dan 2.000 mensen.



Met de melkprijs lijkt het inmiddels weer wat beter te gaan dan vorig jaar. De melkprijs van zuivelcoöperatie Friesland Campina was in maart 2015 bijvoorbeeld nog 34 euro per 100 kilo melk. Juni vorig jaar was dit bedrag gedaald naar 25 euro. Sindsdien is de prijs weer flink gestegen.