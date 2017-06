McDonald's breekt na 41 jaar plotseling met Olympische Spelen

Usain Bolt: 100 kipnuggets per dag

Recordkampioen Usain Bolt, de man die de 100 en 200 meter op zijn naam schreef op drie achtereenvolgende Spelen, maakte - gewild of ongewild - naam met een enorme consumptie van kipnuggets. Hij liet weten er honderd per dag (5 doosjes van 20) naar binnen te werken. Raketbrandstof, schreven internationale kranten.



In datzelfde Rio werd voor het eerst in het perscentrum geen McDonald's-restaurant ingericht. Het leek alsof de voedselgigant zich minder toonbaar wilde maken ten opzichte van kritische media. Wel waren er 33 Macs op andere plaatsen rond de olympische stadions. Bij de Winterspelen van Pyeongchang 2018 zal McDonald's nog zijn waren uitventen, in het kader van een lokale sponsordeal.



Bij de beëindiging van het contract, zaterdag geopenbaard op de website insidethegames, liet McDonald's weten voor de toekomstige jaren een andere marketingstrategie voor ogen te hebben. Het IOC zei te begrijpen dat er andere businessprioriteiten zijn gesteld. Onbekend is welke dat zijn. Voorlopig zoekt het olympisch comité nog niet naar een vervanger in de voedingssfeer. Het heeft nu nog twaalf sponsors in het TOP-programma: Alibaba, Dow, Panasonic, P&G, Coca-Cola, Samsung, Atos, General Electronic, Visa, Omega, Toyota en Bridgestone.