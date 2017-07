Marktleiders uitvaartbranche in financiële problemen: 'Het is dringen op de markt'

Piek in 2020

In tien jaar nam het aantal uitvaarten toe van ruim 133 duizend naar ongeveer 150 duizend

In tien jaar nam het aantal uitvaarten toe van ruim 133 duizend naar ongeveer 150 duizend. 'Het is simpele demografie', zegt Paul Koeslag, voorzitter van de Nederlandse branchevereniging voor gecertificeerde uitvaartverzorgers (BGNU). Hij verwacht de grootste piek in 2020. Maar door de goede gezondheidszorg kan het ook later worden.'



Meer uitvaarten betekent niet per definitie meer grafkisten. Het is in Nederland niet verplicht een overledene in een kist te begraven of te cremeren. Een laken of lijkwade mag ook. 'Maar we kunnen wel zeggen dat bijna iedereen zich laat begraven of cremeren met kist', zegt een woordvoerder van uitvaartverzorger Yarden.