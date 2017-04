Man die jackpot Postcodeloterij misliep, vecht zaak desnoods tot Hoge Raad aan

Maar tot zijn verbazing gaat het hele circus zijn deur voorbij en wordt de prijs van 21,95 miljoen euro verdeeld over vijftien juichende buren die hun loten wel netjes hebben betaald. Omdat er tot twee keer toe te weinig geld op zijn rekening stond, is zijn inleg niet geïncasseerd, ziet Maihouane tot zijn schrik op zijn rekeningoverzicht. Hoeveel geld hij precies is misgelopen, wil de loterij niet zeggen. Maihouane denkt dat het om minimaal 2 miljoen euro gaat.



De Postcodeloterij geeft wel vaker scheve ogen in de straat waar de jackpot valt, maar zo extreem als bij Maihouane is het zelden. Een jaar en ruim drie maanden na de nieuwjaarstrekking 2016 staat de Limburger donderdag in Amsterdam voor de rechter. Hij kan zich niet bij de kwestie neerleggen. 'Elke dag ben ik ermee bezig'. Zijn buren noemden hem een 'slechte verliezer', zegt hij. Hij is inmiddels verhuisd.

Het punt dat de Postcodeloterij had moeten proberen twee loten af te schrijven, lijkt de rechter nog het meest bezig te houden