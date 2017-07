Mag in fiscale wetgeving de geest weer uit de fles?

Iedere particulier en elk bedrijf zouden zich over een enorme belastingaanslag moeten verkneukelen in plaats van in de stress te schieten of in woede te ontsteken. De blauwe enveloppe is meer dan de Koning Willem I-prijs een bewijs van financieel succes.



De vroegere Leidse hoogleraar J.P. Scheltens introduceerde in 1970 het woord gewetensgeld in het belastingidioom - een woord dat niet in de wet zelf was te vinden. Hierbij ging het om de situatie 'dat iemand zich in geweten verplicht acht het te weinig betaalde alsnog te voldoen'. 'Het komt voor', aldus Scheltens 'dat een belastingplichtige geheel uit vrije wil een zeker bedrag stort omdat vroeger te weinig belasting is geheven, enkel dus omdat men daarmede geen vrede heeft.